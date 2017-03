Rijkswaterstaat: geen extra maatregelen dam Grave

NEDERASSELT - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland neemt geen extra maatregelen bij de tijdelijke stuw bij Nederasselt. De overvloedige regenval van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat het waterpeil in de Maas hoger stijgt dan eerder was ingeschat, maar een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat de afvoer van het water onder controle is.

De sluis bij Nederasselt werd eind december vernield toen een Slowaakse schipper de sluis ramde. Daarna werd een tijdelijke dam aangelegd om het water in de Maas weer op een bevaarbaar niveau te krijgen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het hoogste peil in de rivier bereikt. Als het water te hoog zou stijgen zou de tijdelijke dam wellicht verlaagd moeten worden, maar dat is niet het geval. De afvoer is weliswaar hoog (700 kubieke meter per seconde), maar de rivier en de stuwen kunnen het water aan.