Lente is coming! 'Volop zon en een blauwe lucht'

WAGENINGEN - We krijgen een lange periode met mooi weer. Dat zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen. 'Het wordt steeds lenteachtiger', voorspelt de meteoroloog.

'Het is prachtig weer: volop zon en de lucht is blauw. Er is weinig wind. Vanmiddag wordt het 11 à 12 graden', vertelt de weerman op Radio Gelderland. 'Op beschutte plekken kan de jas uit. De zon voel je echt wel, het wordt lekker warm.'

Weerman Jordi Bloem over het mooie weer:

En het wordt nog beter. 'Morgen is het zonnig en nog wat warmer, 12 tot 14 graden', voorziet Bloem. 'De hele volgende week blijft het zo. Het wordt nog wat warmer in de loop van de week, zelfs 15 à 16 graden.'