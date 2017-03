Grot terug in selectie NEC, maar ook in de basis?

NIJMEGEN - Jay-Roy Grot keert terug in de selectie van NEC voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

De clubtopscorer raakte vier weken geleden geblesseerd aan de binnenband van zijn knie, maar is sneller dan verwacht weer hersteld. Of hij in de basis start, is nog de vraag. Arnaut Groeneveld deed het vorige week tegen Heracles verdienstelijk op zijn positie.

André Fomitschow (foto boven) is geschorst is na zijn vijfde gele kaart. Maar de linksback was waarschijnlijk ook gepasseerd ten faveure van Lorenzo Burnet, die sterk inviel tegen Heracles. Mikael Dyrestam haakte deze week af op de training. De Zweedse verdediger heeft opnieuw last van zijn knie en ontbreekt tegen ADO.

NEC won thuis met 3-0 tegen ADO, de grootse zege van dit seizoen. De Haagse ploeg staat laatste. De marge met NEC is negen punten. Als de Nijmegenaren winnen in Den Haag, is de doelstelling handhaving dichtbij en kan NEC zelfs meedoen voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot/Groeneveld, Rayhi.