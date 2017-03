Oh Oh Den Haag: Buwalda met NEC naar zijn eigen stad

NIJMEGEN - "Oh Oh Den Haag, mooiste stad achter de duinen", klonk het al om hem heen na de training. Robin Buwalda keert zaterdagavond met NEC terug naar zijn stad.

NEC gaat op bezoek bij ADO. "Mijn oude cluppie. Ik heb er wel veel zin in. Dit wordt de eerste keer in Den Haag. We gaan naar mijn oude huis. Ik krijg al berichten dat we het wat rustiger aan moeten doen dan afgelopen weekend tegen Heracles. Allemaal leuk, want die jongens hebben de punten hard nodig. Maar als wij daar kunnen winnen, wat heel lastig wordt, dan maken we een grote stap naar zekerheid."

NEC speelt de laatste wedstrijden met drie man centraal achterin en daarin functioneert Buwalda uitstekend. "Daar ben ik blij mee. Het was aan het begin van het seizoen geduld hebben. Ik werd op de linksback-en rechtsbackpositie neergezet. Nu ik hier speel, vind ik het een stuk lekkerder. Heracles kwam er niet doorheen, omdat wij goed in de organisatie stonden op onze eigen helft. Alleen met diepe ballen. Voetballend gaat ADO het heel lastig krijgen om door onze defensie heen te komen."