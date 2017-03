Liveblog lawinedrama: zoektocht derde slachtoffer in volle gang

MODANE - De zoektocht naar het derde slachtoffer van het lawinedrama in Valfréjus in de Franse Alpen is in de volle gang. De lichamen van twee andere Nijmeegse studenten zijn al gevonden.

Liveblog:

14.15 Onze verslaggever Janko van Sloten vlakbij de plek waar de lawine is ontstaan.

14.00 Dit bord waarschuwt dat je je buiten de piste begeeft.

13.55 Ook vandaag is het lawinegevaar in het gebied vier op een schaal van maximaal vijf.

13.45 Het zoeken in het getroffen gebied gaat door.

13.40 De Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) in Nijmegen houdt zondag om 11.30 uur in de Maranathakerk aan de Steenbokstraat een dienst om te slachtoffers van het lawinedrama te herdenken. Veel leden van de kerk zijn heel dicht verbonden met de verongelukte en vermiste studenten, laat de NGK weten.

13.30 Donderdag werd een helm gevonden in het gebied. Mogelijk is die van het vermiste slachtoffer, maar dat is nog niet bevestigd.

12.55 Het lawinegevaar houdt aan, want het is mooi en vooral ook warm weer met 12 graden in Valfréjus.

12.35 Er wordt onverminderd gezocht, maar het derde slachtoffer van de lawine van dinsdag is nog steeds niet gevonden.

12.30 Het is nog niet duidelijk wanneer de lichamen terugkomen naar Nederland.

11.45 De Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft een herdenkingsruimte ingericht voor de overleden student. Directeur Rogier Vispoel: 'Het is een dag van grote emoties. Het is een ongeluk waarbij iemand plotseling uit het leven wordt gerukt. Dat raakt mensen enorm diep.'

11.15 Na zoveel vluchten moet de helikopter even tanken.

11.05 De helikopter met gendarmes die gaan zoeken, stijgt op.

10.50 Cristiano Mascaro (rechts) maakt zich op om in de heli te stappen.

10.35 De zoektocht is hervat.

10.30 Het hek gaat open, het lijkt dat de tijd om te gaan zoeken, is aangebroken.

10.25 Cristiano Mascaro, die werkt voor het skigebied, is net als donderdag met zijn hond Thor aan het zoeken. Hij vertelt dat honden het drie à vier uur goed doen. Het is best pittig voor ze, ze moeten steeds ruiken. Daarom rouleren ze om de honden een beetje te sparen. Mascaro hoopt dat ze het derde slachtoffer vandaag vinden, vooral om de onzekerheid bij de familie weg te nemen.

Thor (Foto: Omroep Gelderland)

10.10 De zoektocht heeft wat vertraging opgelopen, omdat de helikopter die de gendarmes en de honden naar boven moet brengen, is weggeroepen vanwege een gewonde skiër. De verwachting is dat de heli snel terug is en dat dan de zoektocht wordt hervat.

10.05 Speurhonden worden klaargemaakt voor de zoektocht.

10.00 er gaan geen vrijwilligers de berg op om te zoeken, dat is te gevaarlijk.

9.50 Beelden van de zoektocht:

9.35 Het is warm, er staat wind en er is lage bewolking. Een lawinespecialist heeft beoordeeld dat het toch veilig genoeg is om we er te gaan zoeken.

9.30 Er staan 37 gendarmes en vijf honden klaar om naar boven te gaan.

9.25 Verslaggever Janko van Sloten in Valfréjus:

De situatie vrijdagochtend rond 07.30 uur

Helikopter

Bij het drama kwamen twee Nijmeegse studenten om het leven. Een derde wordt nog vermist. De drie leden van Nijmeegse studentenvereniging Navigators waren dinsdag buiten de piste aan het snowboarden toen ze verrast werden door een lawine. Zij werden bedolven door de sneeuw. De lichamen van twee van hen zijn geborgen. Het derde slachtoffer is nog altijd niet gevonden.

Donderdag werd met 50 gendarmes met drie honden gezocht

Volgens Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied, is het door eerdere zoektochten bekend waar het slachtoffer ongeveer ligt.