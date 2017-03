Lawinedrama: nog geen zekerheid over nieuwe zoektocht

Foto: Omroep Gelderland

MODANE - Het is nog niet zeker of de zoektocht naar het derde slachtoffer van het lawinedrama in de Franse Alpen vanochtend verder gaat. De bedoeling is dat gendarmes vanaf 9.00 uur weer gaan zoeken, maar of dat lukt hangt af van het weer.

Er hangt lage bewolking boven het gebied. Daardoor kan de helikopter die de gendarmes naar boven moet brengen, mogelijk niet vliegen. Bovendien dooit het, wat de sneeuw instabiel maakt. Een lawinespecialist moet beoordelen of het veilig is om te gaan zoeken. Verslaggever Janko van Sloten in Valfréjus: Helikopter Bij het drama kwamen twee Nijmeegse studenten om het leven. Een derde wordt nog vermist. De drie leden van Nijmeegse studentenvereniging Navigators waren dinsdag buiten de piste aan het snowboarden toen ze verrast werden door een lawine. Zij werden bedolven door de sneeuw. De lichamen van twee van hen zijn geborgen. Het derde slachtoffer is nog altijd niet gevonden. Donderdag werd met 50 gendarmes met drie honden gezocht, het is nog onduidelijk hoeveel er vandaag mee gaan zoeken. Volgens Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied, is het door eerdere zoektochten bekend waar het slachtoffer ongeveer ligt.