Tricht lamineert foto's windhoos

TRICHT - In Tricht zijn de voorbereidingen voor 25 juni in volle gang. Op die datum wordt herdacht dat het dorp in het Rivierengebied 50 jaar geleden getroffen werd door een windhoos. Daarbij vielen vijf dodelijke slachtoffers en werd een groot deel van het dorp verwoest.

Het Historisch Genootschap Tricht krijgt in het kader van NLdoet hulp van vrijwilligers om honderden foto's uit te zoeken en te lamineren. De uitgezochte foto's gaan deel uitmaken van een tentoonstelling over de windhoos. Of was het nou een tornado?

Volgens voorzitter Rita Boer Rookhuiszen van het genootschap was het wel degelijk een tornado: 'Als de meteorologen nu terugkijken naar de kracht van wat er toen gebeurd is, dan was het dat wat wij uit Amerika kennen.'

Plaquette

In aanloop naar de herdenking wordt er ook een serie theatervoorstellingen over de gebeurtenissen in 1967 georganiseerd, in het dorpshuis van Tricht. De herdenking zelf is bij de plaquette die aan de windhoos herinnert.

Luister hier naar het verhaal van Rita Boer-Rookhuiszen op Radio Gelderland: