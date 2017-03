Vrachtauto rijdt over fiets, fietser (12) heeft alleen zere knie

Foto: politie Wijchen

WIJCHEN - Een 12-jarige jongen uit Wijchen is er donderdagmiddag goed vanaf gekomen toen een vrachtwagen over zijn fiets reed. Hij had niet meer dan een pijnlijke knie, meldt de politie Wijchen.

Een 69-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nijmegen wilde op de rotonde Nieuweweg / Buijs Ballotstraat / Kamerlingh Onnesstraat in Wijchen de Buijs Ballotstraat inrijden. Hij zag daarbij de fietser over het hoofd, vermoedelijk door de dode hoek van zijn vrachtauto. De vrachtwagen reed over de fiets. Die werd daardoor totaal vernield. De jongen hield er slechts een zere knie aan over. 'Gezien de hele situatie had het heel anders af kunnen lopen', stelt de politie.