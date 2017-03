Kees van der Staaij: 'Belachelijk dat je bij knooppunt Barneveld voor het stoplicht staat'

ARNHEM - Op 15 maart mogen we weer naar de stembus, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver-van-mijn-bedshow. Daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje over Gelderland, met een lijsttrekker. Vandaag is het de beurt aan Kees van der Staaij, de voorman van de SGP-fractie.

Van der Staaij heeft zich voorbereid op het gesprek met de Ridders, want hij vist meteen een papier uit zijn binnenzak. Met daarop, jawel, de kandidatenlijst van de SGP. Aan Gelderse kandidaten geen gebrek bij de orthodox-christelijke partij. Niet heel vreemd, want de SGP krijgt altijd veel steun uit onze regio.

En de fractievoorzitter weet door alle ritjes naar SGP-avonden op de Veluwe goed wat zijn doelgroep bezighoudt. 'Gaan we nou eindelijk eens wat doen aan het knooppunt tussen de A1 en de A30? Want dat moet wel met spoed worden aangepakt. Het is toch belachelijk dat je daar voor het stoplicht staat te wachten bij de overgang van de ene naar de andere snelweg?'

Wat Van der Staaij nog meer voor plannen heeft met Gelderland is te zien in deze video:

