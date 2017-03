Zoektocht naar snowboarder en welke straf krijgt doodrijder? Dit is nieuws op vrijdag 10 maart

ARNHEM - In de Franse Alpen wordt verder gezocht naar een vermiste snowboarder, welke straf krijgt een 28-jarige man uit Duiven die Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed en veerpontexploitant Uit®waarde is op zoek naar vrijwillige schippers. Dat is nieuws op vrijdag 10 maart.

Zoektocht naar snowboarder gaat verder

In de Franse Alpen wordt de zoektocht naar een vermiste snowboarder hervat. De snowboarder is lid van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators. Hij werd dinsdag verrast door een lawine, net als twee andere leden van de studentenvereniging. Zij zijn inmiddels dood uit de sneeuw gehaald.

Jaar cel voor doodrijden Lars in Duiven?

Welke straf krijgt een 28-jarige man uit Duiven die Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed? De 20-jarige Lars werd november vorig jaar op de Oostsingel in Duiven op de fiets geschept. Het OM eiste vijftien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De Duivenaar had gedronken voordat hij in de auto stapte, naar eigen zeggen tien à vijftien glazen.

Gezocht: schippers

Veerpontexploitant Uiterwaarde zoekt vrijwillige schippers voor de veerpontjes over de Waal. Omdat de veren dit jaar langer in de vaart zijn, is de vraag naar de vrijwilligers nu nog groter dan eerst. De Waal wordt zeer druk bevaren. De vrijwillige schippers moeten daarom een groot vaarbewijs of Rijnpatent hebben.