VVD'er Boumans burgemeester Doetinchem

DOETINCHEM - De gemeenteraad van Doetinchem draagt VVD'er Mark Boumans voor als nieuwe burgemeester.

De 42-jarige Boumans is nu nog waarnemend burgemeester van Ommen. Hij is de opvolger van partijgenoot Niels Joosten, die vorig jaar wegens privéproblemen stopte. Annemieke Traag (D66) was waarnemer in Doetinchem.

Boumans was van 2011 tot 2015 gedeputeerde in Groningen. Daarvoor was hij burgemeester in Haren en wethouder in Meppel. Boumans is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij wordt de zevende burgemeester in Doetinchem sinds 2000.

Boumans reageerde verheugd via Twitter:

Brede ervaring, fris en onafhankelijk

Boumans beschikt over een brede politiek-bestuurlijke ervaring, zegt voorzitter Nol Verhoeven van de vertrouwenscommissie. 'En hij presenteerde zich in de gesprekken met de vertrouwenscommissie als iemand die doortastend en besluitvaardig kan handelen, met goede communicatieve vaardigheden en een goed analytisch vermogen. Daarbij kwam hij fris en onafhankelijk over.'

Bouman wordt waarschijnlijk op 18 mei beëdigd.