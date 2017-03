Zwaarbewapende agenten bij debat christelijke partijen CineMec Ede

EDE - De politie is donderdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar CineMec in Ede. De agenten zijn zwaar bewapend ter plaatse.

Bezoekers aan het Christelijke Lijsttrekkersdebat dat in CineMec wordt gehouden, mogen gewoon naar binnen. Er wordt wel gefouilleerd. Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk. Het debat, georganiseerd door het Nederlands Dagblad, is om 19.45 uur gewoon begonnen.

Een woordvoerder van de gemeente verwijst naar de politie. De politie kan nog geen mededelingen doen over de zaak. Ze is in ieder geval 'met spoed, preventief en met een duidelijke aanleiding' naar CineMec gegaan.