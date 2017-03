Turkse minister toch niet naar Wehl

WEHL - De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya komt donderdagavond toch niet naar Wehl.

Volgens de Facebookpagina van een lobbyorganisatie die gelieerd is aan de Turkse AK-Partij zou ze in zalencentrum Olde Beth een bijeenkomst bijwonen.

Uitbater Kadir Karakaya van Olde Beth wil niet zeggen of dat inderdaad de bedoeling was. Hij wil alleen kwijt dat er geen sprake is van een bezoek van een Turkse minister.

Turkse bewindslieden willen in Nederland en Duitsland campagne voeren voor uitbreiding van de macht van president Erdogan. In april is daar een referendum over. De komst van de bewindslieden leidt op veel plaatsen tot weerstand.