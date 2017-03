Remco van der Schaaf per direct weg als jeugdtrainer Vitesse

ARNHEM - Remco van der Schaaf is per direct bij Vitesse weg als trainer van het jeugdelftal. Hij wordt vervangen door Nicky Hofs, die al als assistent bij het team onder 19 jaar werkte.

'We hebben met Remco gesproken en gezamenlijk geconcludeerd dat het voor iedereen beter is om deze keuze te maken', stelt Edwin Petersen, hoofd Vitesse Voetbal Academie, op de site van de Arnhemmers.

'In topsport ben je continu bezig met die paar procent op zoek naar optimalisatie. We bedanken Remco voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes bij zijn verdere ontwikkeling.'

Een woordvoerder van Vitesse wilde niets vertellen over het vertrek en verwees door naar het bericht op hun website.

Loopbaan

Van der Schaaf speelde tussen 1997 en 2002 voor Vitesse. Tussendoor werd hij nog even aan Fortuna Sittard verhuurd. Daarna kwam hij nog drie jaar voor PSV uit, voordat hij weer terugkeerde naar Arnhem. Hij beëindigde in 2013 zijn carrière bij het Deense Randers FC.

Na zijn actieve loopbaan werd hij trainer van het team onder 16 bij Vitesse. Sinds vorig jaar was Van der Schaaf de leidsman bij het onder 19-team. Die ploeg is nog verwikkeld in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie voor jeugdteams.

