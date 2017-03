Zutphen in de zomer vestingstad: slecht bereikbaar

ZUTPHEN - 'Het is even ongemakkelijk, maar we krijgen er straks echt iets moois voor terug', aldus wethouder Oege Bosch van de gemeente Zutphen over de werkzaamheden aan de Oude IJsselbrug en de IJsselkade.

De brug gaat tussen 26 juni en 18 augustus dicht voor gemotoriseerd verkeer. De brug wordt opgeknapt en gedeeltelijk verbreed. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug. Daar komt bij dat in die periode de naastgelegen spoorbrug ook twee weken dicht gaat. 'Zutphen is dan dus moeilijker bereikbaar, het wordt een beetje een vestingstad', zegt Edwin Koning. Hij is projectleider.

Spoorbrug

ProRail gaat de spoorbrug schilderen. 'Op een gegeven moment wordt het gevaarlijk voor de schilders en daarom is er tussen 25 juli en 7 augustus geen treinverkeer mogelijk', laat een woordvoerder van ProRail weten. De NS zet in die periode bussen in op de lijnen Dieren-Zutphen en Voorst-Zutphen. Ook voor het scheepvaartverkeer heeft dit gevolgen. 'Bij hoogwater moeten schippers omvaren. Dat betekent een extra vaardag.' Een leuk weetje: 'Er komen twintig badkuipen vol met verf op de spoorbrug.' Beide bruggen krijgen overigens dezelfde grijs-blauwe kleur.

IJsselkade

Naast de twee bruggen wordt ook de IJsselkade aangepakt. Vanaf begin april heeft dat al gevolgen voor het verkeer. De IJsselkade wordt eenrichtingsverkeer. 'We gaan heel veel doen', legt Koning uit. 'We gaan kabels en leidingen vervangen en de kering vervangen. Groot materiaal zal het straatbeeld bepalen tijdens het vervangen van de damwanden.' Er is de afgelopen periode overlegd met bewoners. 'Ze zijn overal van op de hoogte. Maar het is een moeilijk proces, want je wilt geen schade aan de woningen en je hebt te maken met veiligheid. Ook omdat je bij de rivier bezig bent.'

Periode van bezinning

De IJsselkade wordt van half juni tot en met oktober helemaal afgesloten. Daarna gaat de IJsselkade weer open. 'November en december zijn toch twee drukke maanden en in overleg met de middenstand hebben we besloten om tijdens die maanden geen werkzaamheden te verrichten.' In januari gaan de werkzaamheden door. In juni moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Omleidingen

Al op de snelwegen worden omleidingen aangegeven. Ook gaat de gemeente digitaal informeren. Daarnaast is er vanaf juni een app beschikbaar waar de werkzaamheden in vermeld staan.

Miljoenenproject

De verbreding en het onderhoud kosten in totaal 7,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 1,3 miljoen meer dan begroot, maar dat komt mede door het gebruik van composiet in plaats van staal voor de verbreding. Composiet is duurzamer en beter bestand tegen weersinvloeden. De constructie kan hierna dus langer mee.

Inwonersbijeenkomst druk bezocht

Tientallen inwoners hebben zich donderdagavond laten informeren over de brug. Ze vinden de plannen er 'gelikt' uitzien. Wel maken ze zich zorgen over het verkeer als de brug daadwerkelijk dicht is. Bewoners die aan de IJsselkade wonen, maken zich ook zorgen over de mogelijke schade die veroorzaakt gaat worden bij het slaan van de damwanden. 'Maar wat kan ik daar aan doen?', zegt één van hen.

Verder hadden veel bezoekers van de informatieavond graag gezien dat het voetgangerspad dat wordt aangelegd, doorloopt tot aan de aangrenzende wijk De Hoven. Maar daar is volgens de wethouder nu geen geld voor. Het pad stopt nu halverwege en leidt naar de uiterwaarden waar wandelaars kunnen genieten van de natuur.