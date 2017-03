Ga er lekker op uit dit weekend met onze tips

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Paranormaalbeurs in Arnhem

Zaterdag en zondag kun je naar de paranormaalbeurs in de Eusebiuskerk Arnhem. Van aurafoto`s tot paragnosten en van hypnotherapeuten tot helderzienden er is van alles te doen. Ook zijn er lezingen en kun je kennis maken met yoga.

Zie ook: website paranormaalbeurs

Donnerwetter Day

De Arnhemse band Donnerwetter organiseert zaterdagavond een eigen festival in Luxor Live in Arnhem. Het poppodium wordt omgetoverd tot een andere wereld van theater, muziek, action painting, spoken word en alternatieve verkiezingen. Een aantal acts op het festival zijn; BOT, Torre Florim van De Staat, De Blone Jongens en Tim en natuurlijk Donnerwetter zelf. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur.

Zie ook: website Luxor Live

Avondje toneel in Varsseveld

Houd je meer van toneel dan is het toneelstuk 'Rebecca' van toneelgezelschap 't Buurtschap SInderen uit Varsseveld misschien wel iets voor je. Het toneelgezelschap heeft in de loop der jaren zeer uiteenlopende toneelstukken en musicals ten tonele gebracht. Van een klucht als 'De familie Bruinsma' naar een openluchtspel 'Het beloofde land' en de musical 'De Jantjes'. Het toneelstuk is zaterdagavond te zien in het Buurtschapshuis in Varsseveld.

Zie ook: website 't Buurtschap

Aan de slag met NLdoet

Mocht je vrijdag nog niet aan de slag zijn geweest, dan kun je zaterdag nog meedoen aan 'NLdoet'. Samen met 350.000 anderen klusjes doen, opruimen, snoeien en bouwen. Er zijn honderden verschillende dingen te doen in de hele provincie. Dus kijk op de website van NLdoet voor een klus bij jou in de buurt.

Zie ook: website NLdoet

Lammetjesdag Loenen

En als je dan uit geklust bent dan kun je zondag naar de lammetjesdag bij Schaapskooi de Loenermark bij Loenen. Als bezoeker mag je tussen de schapen doorlopen en lekker knuffelen met de lammetjes. Ook zijn er jachthoornblazers, worden er streekproducten verkocht en kun je op excursie met de boswachter.

Zie ook: website schaapskooi Loenermark

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Het programma is te zien vanaf 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

De uitzending van afgelopen donderdag: