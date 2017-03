Trainer Eric Meijers wil geen persoonlijke fouten meer bij Achilles

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers weet dat hekkensluiter Achilles'29 snel aan de punten moet, anders is degradatie onafwendbaar.

"Je kunt wel aan het uitstellen blijven, maar je moet zelf je punten halen. We kunnen er dit weekend zes halen, maar laten we maar eens beginnen met drie tegen Jong Utrecht. Wij haalden tegen Cambuur een heel behoorlijk niveau, maar we moeten die persoonlijke fouten achterwege laten."

De trainer ziet de concurrentie in zijn groep toenemen. "We hebben 23 fitte spelers. Er zitten wel een aantal posities heel dicht tegen elkaar en daardoor gaat het niveau op de training en in de wedstrijden wel omhoog."