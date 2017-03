Arnhemse band Donnerwetter organiseert eigen dag in Luxor Live

ARNHEM - Zaterdag bundelen muzikanten, kunstenaars en artiesten hun krachten voor de Donnerwetter Day in Luxor Live in Arnhem. De organisatie van het multimediale festival is in handen van de Arnhemse band Donnerwetter.

In het eigen festival van Donnerwetter komen allemaal kunstdisciplines bij elkaar. Zaterdag wordt Luxor omgetoverd tot een andere wereld van theater, muziek, action painting, spoken word en alternatieve verkiezingen. Een aantal acts op het festival zijn; BOT, Torre Florim van De Staat, De Blone Jongens en Tim en natuurlijk Donnerwetter zelf. De Arnhemse rockband werd in 2013 opgericht en bestaat uit Rocco Ostermann, Wout Kemkens, Mike Visser en Matthijs Stronks. Twee jaar geleden vestigde de band een wereldrecord door elf optredens te geven binnen 24 uur. Zie ook: website Donnerwetter

website Luxor Live