Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in Nijmegen geknipt en geschoren

NIJMEGEN - Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft donderdagmorgen zijn kapsel laten bijwerken op de kappersopleiding van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Nijmegen. Aansluitend ging de PvdA politicus in gesprek met de scholieren van het ROC.

Jeroen Dijsselbloem gaat er eens goed voor zitten deze donderdagmorgen en hij geniet van het kopje koffie met chocolaatje dat hij krijgt aangeboden. 'Als je al weken op campagne bent in het land en ondertussen je gewone werk moet doen, dan is het echt een cadeautje om gewoon twintig minuten in een kappersstoel te zitten. En niks te hoeven doen.'

Stil zitten en geschoren worden

Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op stil zitten en geschoren worden zoals Dijsselbloems partij PvdA die dramatisch slecht in de peilingen staat. Terwijl de partij nu 38 zetels in de kamer heeft, zou ze volgens de huidige peilingen niet verder komen dan 12 zetels. Toch gaat die vergelijking volgens Dijsselbloem niet op. 'Nee hoor, we laten ons niet scheren en we zitten niet stil.' Volgens Jeroen Dijsselbloem kan het nog alle kanten op omdat 70 procent van de kiezer zwevend is.

Bang om schulden te maken

Hoe fijn het ook is voor een drukke politicus om even te relaxen in de kappersstoel, de knipbeurt wordt snel afgemaakt want Dijsselbloem moet weer door. In het ROC waar ook de kappersopleiding zit, gaat hij in gesprek met scholieren. Een van de zorgen die bij hen leven is dat zij bang zijn om te veel schulden te maken als zij na het MBO nog gaan doorstuderen. Toch is dat precies wat de PvdA politicus deze scholieren adviseert, want met een hogere opleiding krijg je ook een hoger salaris, zo redeneert de huidige minister van Financiën.

'Jullie denken altijd dat ik alles weet'

De PvdA politicus wordt werkelijk het hemd van het lijf gevraagd. Zo wil een van de scholieren weten hoe het nu zit met het schoolgeld op het MBO, nu sinds enige tijd het schoolgeld van het voortgezet onderwijs verlaagd is door het vervallen van het boekengeld. 'Ik weet er niet genoeg van. Jullie denken altijd dat ik alles weet, maar dat is niet zo. Dan kijk ik wanhopig naar de baas van jullie school.'

En zo gaat het nog een tijd door voor Dijsselbloem, totdat ook dit 'rustpunt' in de campagne er opzit en de PvdA politicus zich weer moet mengen in de strijd met de andere partijen. Vol nieuwe inspiratie door de vragen van de leerlingen, gaat hij weer op pad. Met een fris kapsel.