BARNEVELD - In het centrum van Barneveld kan vanaf 24 maart op koopavonden gratis worden geparkeerd.

Het gaat om een proef. Ondernemers hadden erom gevraagd, zegt de gemeente.

Uit onderzoek blijkt dat er afgelopen jaar tijdens koopavonden (vrijdag) weinig werd geparkeerd in het centrum. De gemeente is benieuwd of gratis parkeren meer bezoekers naar het centrum brengt.