20 maart 1945: Hitlers laatste 'publieke' optreden

BERLIN - 20 maart 1945 is de dag van het laatste 'publieke' optreden van Adolf Hitler als hij in de tuin van de Reichskanzlei in Berlijn een aantal leden van de Hitlerjugend ontvangt die worden onderscheiden voor hun inzet tegen de oprukkende Russen.

De filmbeelden tonen een verzwakte Führer die schouderklopjes en kneepjes in de wangen uitdeelt. Voor de camera van Goebbels' propagandaministerie vertellen de jongens, de jongste is 12, strak geregisseerd over hun inzet. Hitler is dan alweer afgedaald in de catacomben van de Fürherbunker waar hij tot zijn zelfmoord op 30 april ondergronds blijft. De filmbeelden worden soms abusievelijk gedateerd op 20 april 1945, de dag van Hitlers verjaardag. Maar die wordt ondergronds gevierd, in inmiddels kleine kring. Meer over de Führerbunker en Hitlers laatste dagen.