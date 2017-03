Graafschapper Nathaniël Will: ons zelfvertrouwen komt terug

DOETINCHEM - De Graafschap ging dit seizoen door extreem diepe dalen, maar langzaam lijkt het nu beter te gaan. De laatste drie duels werden gewonnen. 'Je ziet het vertrouwen terugkomen.'

Rechtsback Nathaniël Will heeft al veel meegemaakt bij De Graafschap. Onder alle omstandigheden blijft de 28-jarige verdediger rustig. Ook nu de resultaten weer goed zijn. 'De eerste helft tegen NAC was gewoon van een goed niveau. Het gevoel is goed. Je ziet het ook op de trainingen. Het vertrouwen dat we kunnen voetballen komt terug.'

Lastige pot

Tegen Jong Ajax zal dat vrijdag op de Vijverberg hard nodig zijn. De Amsterdammers zijn tweede en speelden dit seizoen veel tegenstander van de mat. De Graafschap kan daar in de heen wedstrijd over meepraten. 'Dat was een lastige pot', glimlacht Will met gevoel voor understatement. 'Ze kunnen goed voetballen, dat weten we. Het maakt me niet uit met welke spelers we komen. We zien het wel.'

Vizier

Door de 2-1 zege op NAC kan De Graafschap een rol van betekenis gaan spelen in de vierde periode. Dan moet wel van Jong Ajax worden gewonnen. 'We hebben die periode nog in het vizier', zegt Will. 'Maar we bekijken het per wedstrijd en dan merken we wel waar het allemaal toe leidt.'

Meer chemie

Aan de steun van de fans zal het niet liggen, weet ook de voormalig speler van NEC. 'Het is ongelooflijk. We komen van heel ver, maar ze blijven ons het hele seizoen al steunen. De chemie is er nu ook weer meer dan in het begin. Dat is voor ons leuk en ook voor de supporters.'

Will zegt dat de switch naar vijf verdedigers belangrijk is geweest. Het heeft De Graafschap degelijker gemaakt en voor een aantal spelers gaf het blok achterin meer houvast. 'We spelen niet minder aanvallend vind ik. We hadden dat even nodig.'

Iets moois

Over zijn eigen toekomst kan Will nog weinig zeggen. Zijn contract loopt net als vorig seizoen af. 'Als we zo doorgaan als nu komt er wel weer iets moois. Die dingen gaan vaak pas op het eind leven. Nee, met de club heb ik nog geen gesprek gehad. De focus ligt nu even ergens anders. '