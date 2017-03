Danny de Munk kruipt nog één keer in de rol van Ciske

APELDOORN - Het beroemde straatschoffie Ciske de Rat is weer te zien in de Nederlandse theaters. Voor de musical kruipt Danny de Munk voor de laatste keer in de rol van Ciske.

De oerhollandse musical was tien jaar geleden ook in de theaters te zien. In de musical wordt naast het verfilmde verhaal van de kleine Ciske, ook het verhaal van de volwassen 'Cis de Man' verteld. Veel mensen kennen het verhaal van het Amsterdamse jochie die vol brutale streken zit, maar een hart van goud heeft van de film vroeger. Het verhaal is gebaseerd op de hele trilogie van Piet Bakker. Speeldata De musical is van 21 tot 26 maart te zien in de stadsschouwburg in Nijmegen. De musical tourt nog tot eind juli door Nederland. Zie ook: website Ciske de Rat

Stadsschouwburg Nijmegen