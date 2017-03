Zoektocht naar derde slachtoffer lawine-ongeval gestaakt

Foto: Olivia Zdrilic

ARNHEM - De zoektocht naar het derde slachtoffer van het lawine-ongeval in de Franse Alpen is gestaakt. Deze wordt morgen - als het weer het toelaat - voortgezet. Dat meldt Omroep Gelderland-verslaggever Janko van Sloten, die ter plaatse is.

Drie leden van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators werden dinsdag in Valfréjus getroffen door een lawine. Ze waren buiten de piste aan het snowboarden. De twee andere slachtoffers werden eerder dood gevonden. Het drietal maakte deel uit van een groep van zo'n twintig leden van de Nijmeegse studentenvereniging die op wintersport was. Lees alles over het ongeval in ons liveblog