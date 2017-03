Een brug in Tiel die van niks-naar-nergens gaat

WADENOIJEN - Op de dijk aan de Waal bij Tiel is hij al van veraf te zien. De monumentale bronzen boog van kunstenaar Cor Litjens.

Het werk kwam er 20 jaar geleden toen daar de nieuwbouwwijk Passewaay werd aangelegd. De boog lijkt een brug die van niks-naar-nergens gaat. En bovenop is de wereld vertegenwoordigd in de kleine bronzen modelletjes van wereldberoemde gebouwen als de Eiffeltoren in Parijs of de Big Ben in Londen.

London of Parijs

De boog vormt een doorkijkje naar de schepen die even verderop langs varen. Maar waar gaan ze naartoe? Naar Londen of Parijs misschien?