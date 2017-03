'Ik stootte mijn hoofd aan een tafel, dacht ik. Het was een vleugelpiano'

BN - Het is 16 maart 1945, plaats van handeling: Bonn. In alle hectiek en verwoesting komt een Amerikaanse soldaat, op zoek naar een slaapplek, op onzachte wijze in aanraking met de Duitse cultuur.

En die soldaat is Samuel 'Sam' Fuller, later bekend als Hollywood-regisseur en maker van de oorlogsfilm The Big Red One over de eerste Amerikaanse infanteriedivisie. Een cameraman die met de divisie meereist draait op 16 maart 1945 beelden van de inname van Bonn en van het geboortehuis van componist Ludwig van Beethoven. Een huis waar Fuller in maart 1945 sliep toen bij als infanterist van diezelfde 'Big Red One', Bonn had veroverd.

Maart 1945; nieuwsgierige GI's nemen een kijkje in het Beethovenhuis

'We moesten 's nachts een slaapplek hebben en vonden de achterdeur van dit huis aan de Beethovenstraat. Toffe naam voor een straat, vonden we. Het was binnen stikdonker dus kruipend op onze knieën zochten we een plek en vielen in slaap. Ik stootte mijn hoofd aan een tafel, dacht ik. Het was een vleugel. Toen ik na een paar uur slaap wakker werd, zag ik een muziekstandaard met een partituur. Eroïca, stond er boven, gesigneerd met Ludwig van Beethoven'.