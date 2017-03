Provincie: eigenaren met asbestdaken moeten haast maken

ARNHEM - Wie een dak met asbest heeft kan volgens de provincie maar beter zo snel mogelijk een afspraak maken met een saneerbedrijf. Asbestsaneerders gaan het de komende tijd steeds drukker krijgen, daardoor kunnen de wachttijden en de kosten oplopen. Ook raakt de subsidiepot van het Rijk leeg.

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. In Gelderland gaat het om 14 miljoen vierkante meter dak op stallen, bedrijfshallen en schuren. Als Gelderland in 2024 klaar wil zijn, moet er vanaf nu elke dag de grootte van een voetbalveld aan asbest verwijderd worden.

75 miljoen beschikbaar

Particulieren met een asbestdak kleiner dan 35m2 mogen dit zelf verwijderen en vaak gratis afleveren bij de gemeente. Eigenaren en bedrijven met een groter dak, kunnen een subsidie krijgen van het Rijk van 4,50 per m2. Voor de regeling is 75 miljoen euro beschikbaar. De provincie wil zelf geen subsidie geven ondanks een verzoek hiertoe van de Staten. Een extra subsidie zou niet effectief zijn.

Bij brand onverzekerd

Mensen of bedrijven die in 2024 nog asbest op een dak hebben liggen is bij brand onverzekerd. De kosten kunnen dan enorm zijn, omdat er speciale teams ingehuurd moeten worden om het asbest te verwijderen.