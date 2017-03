Doodsoorzaak 30-jarige vrouw Hattem nog onzeker

HATTEM - De sectie op het lichaam van de vrouw die afgelopen weekend werd gevonden in Hattem heeft nog geen definitief uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak. Er vindt aanvullend toxicologisch onderzoek plaats.

Het lichaam van de 30-jarige vrouw uit Apeldoorn lag zondagochtend in een bos aan de Wapenveldermolenweg in Hattem. De politie ging op dat moment niet uit van een misdrijf en er zijn dus ook na de sectie geen aanwijzingen dat de vrouw moedwillig om het leven is gebracht.

