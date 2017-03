Nepagent slaat toe bij vrouw van 84

ZUTPHEN - Een vrouw van 84 uit Zutphen is woensdag beroofd door twee mannen. Een van hen deed zich voor als agent en legitimeerde zich met een pasje met logo.

De man belde rond 11.45 uur bij het huis aan de Koningin Julianalaan aan. Hij vroeg of er waardevolle spullen in huis waren en of bij de vrouw niets gestolen was. Hij liep daarop met haar mee toen ze ging kijken of het geldbedrag dat ze bewaarde nog op dezelfde plek lag.

Toen de man weg was, bleek dat ook het geld was verdwenen. Bij het vertrek van de man stond ook ineens een tweede man in de hal.

Signalementen

De man die aanbelde, is volgens de vrouw tussen de 40 en 50 jaar. Hij is zo'n 1 meter 85 en heeft een fors postuur. Hij heeft blond, licht grijzend haar. De vrouw schat de andere man op een jaar of 40, zo'n 1 meter 75 lang met een normaal postuur en een wat ingevallen, lang gezicht en kort blond haar.

Beiden hadden zich niet geschoren, maar de vrouw vond ze wel een nette uitstraling hebben.