Achilles moet nu gaan inlopen op Dordrecht

GROESBEEK - Het besef is er bij Achilles'29 dat het gat met concurrent FC Dordrecht snel moet worden gedicht.

De achterstand is negen punten. De komende weken heeft Achilles op papier een wat makkelijker programma, te beginnen met Jong Utrecht-uit vrijdagavond.

Coen Gortemaker is nog niet hersteld van zijn infectie, Mart Raterink is op de terugweg van een liesblessure en Wim Bokila is nog geschorst. Verder is Achilles compleet. Trainer Eric Meijers voert mogelijk enkele wijzigingen door, omdat hij van mening is dat veel spelers elkaar maar weinig ontlopen.

Vermoedelijke opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Edge, Oulad Omar, Sürmeli; Amaarouk, Smajic, Thoone.