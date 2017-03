Gaslek bij station Terborg

Foto: Omroep Gelderland

TERBORG - Station Terborg is donderdagmiddag korte tijd onbereikbaar geweest door een gaslek. In de buurt van het station zijn grondboorwerkzaamheden. Daarbij is een lagedrukgasleiding geraakt, waardoor een deel van de straat korte tijd werd afgezet.

Door de afsluiting konden reizigers niet het station op. Het openbaar vervoer ondervindt lichte hinder van het gaslek, bussen mogen niet naar het station rijden. De treinen tussen Doetinchem en Winterswijk rijden nog wel.