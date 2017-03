Ex-wethouder Aalten veroordeeld voor illegaal mestbassin

ARNHEM - De Aaltense oud-wethouder Erik Luiten is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor de illegale bouw van een mestbassin bij zijn veebedrijf. Tegen hem was een boete van 1500 euro geëist, maar die wordt alleen voorwaardelijk opgelegd.

De rechter vindt dat de ex-wethouder een voorbeeldfunctie had. Bovendien had hij handhaving, milieu en omgevingsvergunningen in zijn portefeuille. Hij moest daarom op de hoogte zijn van de milieuwetgeving en de geldende vergunningsvoorschriften.

Luiten zei twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat hij advies had gevraagd aan een ambtenaar, en daar op had vertrouwd. Maar volgens de rechter had Luiten de ambtenaar niet volledig geïnformeerd. Ook had de ambtenaar niet de bevoegdheid had om te beslissen op een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Afgetreden

In juni vorig jaar trad Luiten af om deze kwestie. De 46-jarige melkveehouder en CDA-politicus was sinds 2002 raadslid, sinds 2014 was hij wethouder. Omdat de gevolgen van het illegale mestbassin voor hem groot zijn geweest, gaat de rechter niet volledig mee in de eis van justitie. Er wordt daarom alleen een voorwaardelijke geldboete opgelegd.

Zijn melkveebedrijf krijgt overigens wel een boete opgelegd van 3000 euro, conform de eis van justitie.

