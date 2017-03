Hussainali: 'Ik zal vaak in de wijk zijn'

EDE - Sinds woensdag 1 maart is de 52-jarige Rafza Hussainali de nieuwe gebiedsmanager van Kernhem en Veldhuizen.

En daar heeft ze zin in, laat ze in een interview op EDE FM weten. 'Heel blij, absoluut, heel fijn om in Ede te werken en al helemaal blij dat ik het in Veldhuizen en Kernhem onder mijn hoe de krijg.'

Hussainali is breed geïnteresseerd in de ontwikkeling van wijken en juist omdat Kernhem en Veldhuizen twee verschillende wijken zijn, maakt het voor haar interessant. Ze wil met veel inwoners in contact komen. 'Ik houd van toegankelijkheid en laagdrempeligheid, dus ik zal vaak in de wijk zijn.'