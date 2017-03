Luiz Zinedine Thiago: en de vader speelt bij Achilles

GROESBEEK - Hij is de gelukkigste man bij Achilles'29, Doriano Kortstam.

Hij behoort tot de nationale selectie van Curaçao, maar er is nog iets veel mooiers gebeurd met de verdediger.

"Ja, voor mij kan het niet stuk. Ik ben gisteravond om vijf over half twaalf vader geworden. Hij heet Luiz Zinedine Thiago Korstam. Naar David Luiz, mijn favoriete verdediger. Zinedine Zidane, dat hoef ik niet uit te leggen. En Thiago naar Thiago Silva, het maatje van David Luiz in het Braziliaanse elftal. En dan de achternaam Kortstam, om het helemaal af te maken. De namen heeft hij, de rest moet hij zelf doen."

"En nu dit weekend twee keer winnen of in ieder geval vier punten halen, dat maakt het helemaal af. Er komt nu een cruciale fase voor ons. Het kwartje moet een keer aan onze kant vallen. Jong Utrecht is een sterke ploeg, maar ik ben ervan overtuigd dat het vrijdag gaat gebeuren. Ik sta er in ieder geval met een heel goed gevoel", lacht Kortstam.