Asbest gedumpt op braakliggend terrein in Tiel

Foto: Gemeente Tiel

TIEL - Op het braakliggend terrein bij het Fabriekslaantje in Tiel is op drie plaatsen asbest gevonden. Volgens de gemeente gaat het om afval dat gedumpt is. Rondom de vondsten worden voorlopig hekken geplaatst.

Het asbest werd gevonden tijdens een inspectie op het terrein. Die controle wordt jaarlijks uitgevoerd, omdat er in 2012 en 2013 ook al asbest op het terrein was gedumpt. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het niet om hele grote hoeveelheden. Het zijn onder meer delen van een golfplaat. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het asbest opruimen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Omwonenden van het terrein krijgen vrijdag een informatiebrief van de gemeente.