3,5 jaar cel voor doodrijder Lars

DUIVEN - De man die in november vorig jaar de 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed, moet van de rechter 3,5 jaar de cel in. Ook mag hij vijf jaar niet rijden.

De straf is veel hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste twee weken geleden een jaar celstraf en vier jaar rijontzegging.

Bestuurder reed door

Lars zat op de fiets toen hij op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven werd geschept door een auto. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was, verleende nog eerste hulp maar Lars overleed aan het letsel dat hij opliep.

De 28-jarige automobilist uit Duiven reed na het ongeval door en werd pas later gearresteerd.

Tien à vijftien glazen alcohol

'Ik had nooit in die auto mogen stappen, dat vergeef ik mij nooit meer. Ik ben schuldig', aldus de verdachte voor de rechter.

De verdachte gaf toe veel te veel te hebben gedronken toen hij de auto bestuurde. Hij houdt het op tien à vijftien glazen alcohol. Ook had hij geen geldig rijbewijs omdat dat in 2010 was ingetrokken na een boete voor rijden onder invloed.

