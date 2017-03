'Hier gebeurt het!' Vrijwilligers houden ontmoetingsruimte Epse open

EPSE - Het is vrijwilligers gelukt om de ontmoetingsruimte voor ouderen van zorginstelling Sutfene in Epse, Almen en Harfsen open te houden.

'Zullen we deze erbij doen, of wordt het dan te blauw? We moeten wel zorgen dat er verschillende kleuren in zitten'. De vrijwilligers en bewoners van wooncentrum 't Wansinkhof in Epse zijn druk in de weer met allerlei lapjes stof. 'We gaan hier één grote deken van maken', legt de 92-jarige bewoonster Joke van Leeuwen uit.

De lapjes zijn nagelaten door een oud-bewoonster. 'Zij is vorig jaar op 100-jarige leeftijd overleden', zegt Greet Hijmans. 'Haar familie kwam naar ons toe met de vraag of wij iets met de koffer vol lapjes stof konden. Nou dat kunnen we zeker!' Hijmans is voorzitter van de Stichting Ontmoetinsruimte Eefde. De stichting is begin dit jaar noodgedwongen in het leven geroepen en bestaat uit een groep vrijwilligers.

Ex-vrijwilligers richten stichten op

'Het zit namelijk zo', legt Gerrie Brinks uit. 'Zorginstelling Sutfene wilde vorig jaar deze ruimte sluiten. Net als de ontmoetingsruimtes in Harfsen en Almen. Dat wilden wij niet laten gebeuren'. 'Wij werken hier al zo lang als vrijwilliger en we zien wat hoe nodig het is', vult Hijmans aan. De vrijwilligers besloten het gesprek aan te gaan en richtten de stichting op.

Foto: Omroep Gelderland

Nu zijn hier verschillende activiteiten. 'We houden van zingen, dus we hebben muziek, we doen aan bloemschikken. Iedere maand kun je hier meeeten onder de noemer 'Prik een vorkje mee', vertelt Hijmans. De stichting heeft een subsidie gekregen van de gemeente Lochem en ook volgend jaar kunnen ze ruimte open houden. 'En we organiseren onder andere een markt', die spekt onze kast. We moeten toch zorgen dat het financieel allemaal lukt. Dus we hebben nu ook een pedicure die de ruimte huurt', vertelt Gerrie Brinkk.

Bewoners zijn maar wat blij

'Ja ik ben 92', zegt mevrouw van Leeuwen, 'En je moet toch bezig blijven. Je kunt slecht op een stoel gaan zitten, want dan kunnen ze je gelijk wegbrengen'. Er wordt gelachen aan tafel, maar de bewoners en vrijwilligers voelen het zelfde. 'Hier gebeurt het toch. We komen hier samen, drinken hier koffie. Dat willen we graag'. zegt Stientje Rijkers-Jansen van 85.

Deur staat open voor iedereen

De stichting heeft inmiddels de smaak te pakken en wil meer. 'We willen ook mensen die niet in 't Wansinkhof wonen, maar wel zin hebben in een kop koffie en gezelligheid hier naar toe komen. We willen meer mensen uit Epse en omgeving bereiken', legt Hijmans uit.

Veel van vrijwilligers gevraagd

Of het niet ingewikkeld is om vrijwilligers te vinden. 'We doen het graag en het is leuk', zijn de kreten van de vrijwilligers. Maar volgens Hijmans wordt er in deze tijd wel heel erg veel van de vrijwilligers gevraagd. 'Het is voor mij echt geen probleem, maar als wij niet bij de gemeente Lochem hadden aangeklopt voor de subsidie om deze ruimte open te houden, dan had de gemeente er niets aan gedaan en was de ruimte dicht geweest. En dat vind ik wel jammer'.