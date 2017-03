Kruiswijk na ziekte weer terug in de basis

ARNHEM - Verdediger Arnold Kruiswijk begint dit seizoen meestal in de basis bij Vitesse. Afgelopen zaterdag zat hij tegen PEC Zwolle op de bank, maar daar had hij zo zijn reden voor.

'Vorige week vrijdag heb ik de hele dag boven de wc gehangen. Een dag later zat ik wel bij de selectie voor de wedstrijd tegen PEC, maar ik voelde me te zwak voor een basisplaats', licht Kruiswijk toe. De Zwollenaren waren met 3-1 te sterk, waardoor Vitesse niet driemaal in één week wist te winnen. Kruiswijk: 'Het heeft in ieder geval niet met mijn leeftijd te maken dat ik niet drie wedstrijden in een week kan spelen.'

Deze week staat er voor Vitesse maar één wedstrijd op het programma. In stadion GelreDome trappen ze vrijdag om 20.00 uur af tegen Sparta. 'Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt. Wij zullen meer aan de bal zijn en de Rotterdammers gaan loeren op de omschakeling. Zo spelen ze het liefst', aldus de verdediger.

Meer punten in thuis- dan uitwedstrijden

Kruiswijk heeft ook een voorkeur: hij speelt liever thuis dan uit, vanwege het publiek. Toch hebben de Arnhemmers tot nu toe meer punten gehaald buitenshuis dan in Arnhem. 'In het GelreDome spelen we dit seizoen niet goed', geeft Kruiswijk eerlijk toe. 'Het zou mooi zijn als we morgen thuis winnen. Het bekertoernooi moeten we even vergeten, want het duurt nog een tijdje voordat de finale is (30 april tegen AZ red.).'