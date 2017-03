'Mooi cadeau' voor mogelijke Mol Jochem van Gelder

BENEDEN-LEEUWEN - Is Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen de mol of niet? Dat willen fans van het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? heel graag weten. Zo graag zelfs, dat ze een mooie verrassing voor het huis van de presentator hebben achtergelaten.

'Het moet niet gekker worden. Maas en Waalse molloten (fans van het programma, red.) voeren de druk op.. Ik zeg niks #widm', schrijft Van Gelder op Instagram bij een foto. Op die foto is een molshoop te zien met een spandoek waarop 'Woont hier een Mol?' staat.

[Instagram:https://instagram.com/p/BRaMr6jhiIz/?taken-by=jochemvang]

Besodemieteren

Komende zaterdag is de laatste aflevering van Wie is de Mol?. Dan wordt bekend of Van Gelder de boel in deze serie heeft lopen bedonderen. Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert zijn de andere twee finalisten. Ook zij kunnen dus De Mol zijn.

Voor wie niet weet hoe het programma werkt: in Wie is de Mol? voeren bekende Nederlanders opdrachten uit. Een deelnemer loopt de boel te bedonderen (te mollen). Het is de bedoeling om uit te vogelen wie dat is.

