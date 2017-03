Schoonheid van de straat

APELDOORN - Eén avond in maand staat er een rij voor de Apeldoornse Menorah Kerk.

Eén avond in maand staat er een rij voor de Apeldoornse Menorah Kerk. Dak- en thuislozen zijn hier dan welkom voor een gratis schoonheidsbehandeling. Plonia ten Voorde en een team van professionele kappers, barbiers en pedicures doen dit met veel vrijwillige liefde. Plonia wast de haren. Ze geeft de mensen een zorgende aanraking, in de hoop dat ze hun rug weer rechten en zich -ook al is het maar een klein beetje- meer mens voelen.