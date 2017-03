Helend vissen

ULFT - Toen Alex Willems als 5-jarige een dobber naar beneden zag gaan, was hij verkocht.

Toen Alex Willems als 5-jarige een dobber naar beneden zag gaan, was hij verkocht. Die liefde voor vissen wilde hij delen en daarom begon hij zijn weekendopvang Viscinatie voor vissende jongeren met ADHD en autisme. Juist voor zulke kinderen is het belangrijk om iets te hebben waarin ze hun ei kwijt kunnen. Alex heeft zelf twee zoons. De oudste is autistisch en de jongste heeft ADHD. En wat had Alex het fijn gevonden als zijn eigen jongens ook ergens naartoe hadden gekund. Nu trekt hij er in het weekend met een groep van deze jongeren op uit om lekker te gaan vissen.