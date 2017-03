Maikel van der Werff op de weg terug bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse-verdediger Maikel van der Werff is op de weg terug naar het basiselftal bij de Arnhemmers. De 27-jarige verdediger heeft een knieblessure en is al een paar weken uitgeschakeld.

Maar vandaag trainde Maikel van der Werff ook weer op het veld. En volgens trainer Henk Fraser gaat het de goede kant op. 'Maikel wil er heel snel en graag weer bij zijn. En in principe is het ook een speler die in het team hoort. Het is moeilijk om te zeggen hoelang het precies nog gaat duren, maar hij zit in zijn laatste fase en doet er alles aan. Dat is perfect om te zien.'

Vandaag hield hij het bij loopoefeningen en wat spring- en sprintwerk, maar daar moet binnenkort verandering in gaan komen als het aan Fraser ligt. 'De volgende stap is het instappen bij de groep tijdens de warming-up en op positiespelniveau.'