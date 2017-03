Fraser wil Vitesse laten leren van Barcelona

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser stond vandaag met zijn ploeg op het veld om zich voor te bereiden op de vrijdagavondwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Maar ook was hij nog even aan het nagenieten van Barcelona - Paris Saint Germain gisteravond (6-1, red.).

'Ja, van beide ploegen kunnen wij natuurlijk wat meenemen naar vrijdag. We hebben gezien dat Barcelona initiatief nam en voldoende passie en beleving bracht. Dan kun je extreem moeilijke opdrachten klaren, dat is een compliment aan Barça, want Barcelona en PSG ontlopen elkaar niet zoveel.'

Fraser wil dan ook de passie van de Catalanen terugzien in Arnhem. 'Je ziet dat met durf en lef heel veel mogelijk is, maar je moet er wel beleving, passie en discipline voor over hebben. Dat hebben we kunnen leren van beide ploegen.'

'De waarheid verteld'

En die passie is nodig, anders gaat het voor Vitesse net zo mis als een week geleden bij PEC Zwolle (3-1 verlies). Na afloop was de trainer woedend en sprak hij over 'misplaatste arrogantie'. 'Maar dat was niet alleen aan mijn spelers gericht hoor, ook aan de trainers. We zijn namelijk een team. Maar de opmerking was bedoeld om elkaar scherp te houden.'



En volgens de trainer heeft dat wel gewerkt. 'Ja, je zag dat de jongens onder elkaar scherper werden. Ze hebben elkaar de waarheid vertelt. Dat is ook een onderdeel van professionele sport.'