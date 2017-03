Jeugdzorg weigert schadeclaim seksueel misbruikte jongen; advocaat vraagt onderzoek

ARNHEM - Advocaat Bert Oude Middendorp heeft de rechtbank in Arnhem gevraagd om een onderzoek te bevelen naar seksueel misbruik van een toen 14-jarige jongen die onder bescherming stond van Jeugdzorg Gelderland. Een psychiater moet aantonen dat de jongen nog altijd problemen heeft door fouten van Jeugdzorg.

De jongen was uit huis geplaatst en werd meerdere keren door zijn pleegvader misbruikt. Jeugdzorg wist dat het mis was, maar liet het kind nog twee maanden bij de pleegvader wonen. Door het misbruik is het leven de jongen, inmiddels een volwassen man van 30 jaar, volkomen geruïneerd. Jeugdzorg ontkent dat dat te maken heeft het misbruik en wijst een schadeclaim van de hand.

'Onvergeeflijk'

Oude Middendorp neemt daar geen genoegen mee. Zijn cliënt zou PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) hebben en niet in staat zijn te werken. Eerder al liet de advocaat weten dat het handelen van Jeugdzorg 'onvergeeflijk' is. 'Er zit een kind in een brandend huis en in plaats van dat je hem eruit haalt, laat je hem zitten.'

Wat is er gebeurd? Mustafa, een jongen met Marokkaanse roots, groeit op in een complex gezin. Er is intensieve begeleiding van Jeugdzorg. Op zijn veertiende is de situatie onhoudbaar en wordt hij uit huis geplaatst. Mustafa komt terecht bij een alleenstaande pleegvader, die hem meerdere keren seksueel misbruikt. De pleegvader meldt zelf dat er 'iets' is voorgevallen tussen hem en Mustafa.

Kind wordt aangezien als dader

Mustafa wordt gezien als aanstichter van het misbruik. De pleegvader wordt in bescherming genomen en mag zelfs verder gaan met de opvang van kinderen bij hem thuis. Mustafa komt terecht in Groot Emaus in Ermelo tussen jeugd-TBS'ers. Hij krijgt geen traumabehandeling. Vervolgens moet hij naar instelling De Beele in Voorst. Ook daar wordt hij niet als slachtoffer behandeld, maar als dader. Al met al duurt het hulpverleningstraject 14 jaar. En 14 jaar wordt hij aangezien als dader. Uiteindelijk lukt het Mustafa om zijn MBO-diploma te halen. Hij krijgt een contract bij Defensie, maar loopt vast in zijn werk door psychische problemen.

Jeugdzorg geeft fouten toe

Aangemoedigd door vrienden en 'goede' hulpverleners gaat hij de strijd aan. Zijn pleegvader wordt veroordeeld vanwege ontucht met een minderjarige. Hij krijgt excuses van Oosterpoort, de voorziening Pleegzorg Noordoost Brabant. De instelling geeft toe dat de pleegvader niet had mogen worden ingezet als pleegvader. Ook Bureau Jeugdzorg geeft fouten toe. Maar een schadeclaim wijst Jeugdzorg dus af omdat er geen causaal verband zou zijn tussen de problemen die Mustafa nu heeft en zijn misbruik verleden. Oude Middendorp wil nu dat de rechtbank hierover een psychiater gaat horen.

De naam Mustafa is een gefingeerde naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Zie ook: Seksueel misbruikte jongen wil geld zien van Jeugdzorg; zijn leven is verwoest door grove fouten