14 maart 1945: Italië, de mannen van de Joodse Brigade

MEZZANO - Een foto zoals die overal genomen zou kunnen zijn, maar met een bijzonder kantje. In de buurt van Mezzano aan het Italiaanse front passeert een tank een legerfotograaf. Op de tank soldaten van de Joodse Brigade, een speciaal onderdeel van het Britse leger.

De Joodse Brigade werd eind 1944 gevormd uit vrijwilligers die afkomstig waren uit het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina. David Ben Goerion en Chaim Weizman, de voorzitter van de Zionistiche Beweging en later de eerste president van de staat Israel, stonden aan de wieg van de Joodse Brigade als zelfstandig onderdeel van het Britse leger. Tot die tijd vochten Joodse soldaten, tot het bot gemotiveerd, al in het Britse leger met eigen batallions, onder meer in Griekenland in 1941.

Aanvankelijk wilden de Britten geen eigen Joodse brigade uit angst daarmee indirect de Joodse aanspraken op Palestina te steunen, maar in augustus 1944 was het Winston Churchill die de vorming van een eigen Joodse brigade toestond. In een brief aan de Amerikaanse president Roosevelt schreef Churchill, met een verwijzing naar de nazi-wreedheden tegen de Joden, dat die het recht hadden om in een eigen herkenbaar legeronderdeel op de nazi's af te gaan.

Eigen brigade

Op 3 juli 1944 werd de Joodse brigade opgericht. Een zelfstandig onderdeel met zo'n 5000 manschappen, vrijwilligers uit Brits mandaatgebied. De brigade bestond uit drie infanterie-eenheden en enkele ondersteunende eenheden waaronder artillerie.

Een Joodse artillerist met een 'kadootje voor Hitler'- foto publiek domein

De brigade werd ingezet in Italië en later gestationeerd in het grensgebied met Joegoslavië en Oostenrijk, waar ze hulp boden aan overlevenden van de holocaust die naar Palestina wilden reizen. Een illegale bezigheid omdat de Britten, na aanvankelijke steun, in 1939 onder Chamberlain afzagen van de vestiging van een Joodse staat.

Engelen der wrake

Direct na afloop van de oorlog gingen leden van de Joodse Brigade door met hun hulp aan mensen die naar Palestina wilden en spoorden ze voormalige Wehrmacht- en SS-officieren op om die vervolgens te liquideren. Deze engelen der wrake opereerden onder de naam Nokmim (Nakam) en hebben vermoedelijk zo'n 1500 Nazi's geliquideerd.

De Joodse Brigade werd in de zomer van 1946 ontbonden. Veel leden werden actief in de Berihah, de organisatie die overlevende Joden van de Holocaust naar Palestina bracht en daar uiteindelijk, na een periode van guerrilla tegen de Britten, bijdroeg aan het ontstaan van de staat Israël.