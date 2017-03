Gemeente Ede wijst twee locaties aan voor komst 'aso-woningen'

EDE - De gemeente Ede heeft de locaties Kieveitsmeent en Lunterseweg op het oog voor het bouwen van ongeveer zeven zogenoemde Skaeve Huse. Dit zijn eenpersoonswoningen voor mensen aan de rand van de samenleving. Direct betrokkenen worden in maart hierover geïnformeerd tijdens twee bijeenkomsten, meldt de gemeente in een persbericht.

'Deze locaties liggen ver genoeg buiten de woonwijk om de benodigde rust voor de inwoners te garanderen. Tegelijkertijd is er op loopafstand de mogelijkheid om boodschappen te doen om zelf in levensonderhoud te voorzien. Dat zijn twee belangrijke voorwaarden voor het bouwen van Skaeve Huse', staat er onder andere in het persbericht.

Tijdens de informatieavonden kunnen betrokkenen ook reageren. Het college van burgemeester en wethouders kiest uiteindelijk een locatie. Deze plek wordt voorgelegd aan de Edese gemeenteraad.

Protest

Over de komst van de Skaeve Huse is al sinds eind vorig jaar veel te doen. De gemeente stuurde destijds buurtbewoners een brief met daarin het voornemen om woonunits te plaatsen voor mensen die niet in een normale leefomgeving kunnen wonen.

Deze woonunits zouden in eerste instantie mogelijk aan de Dwarsweg in Veldhuizen komen. Na onderzoek maakte de gemeente begin november bekend dat ze toch niet op die locatie zouden komen. Even daarvoor hadden omwonenden met spandoeken al geprotesteerd tegen de komst van de Skaeve Huse, die ook wel 'aso-woningen' worden genoemd.

