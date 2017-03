School Culemborg aangeslagen door dood oud-leerling bij lawine-ongeval

Foto: Google Streetview

CULEMBORG - Het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg is zwaar aangeslagen door het bericht, dat één van zijn oud-leerlingen slachtoffer is geworden van het lawineongeval, dinsdag in het Franse Valfréjus. Op de school is een plek ingericht waar leerlingen de 22-jarige Timo kunnen herdenken.

Ook is het mogelijk om steunbetuigingen voor de ouders achter te laten. De vader van Timo is docent op dezelfde school. De ouders van de scholieren van het KWC zijn per brief geïnformeerd over het ongeval. Dat doet de school volgens rector Joke Hengeveld, omdat 'we willen dat ouders weten dat een docent dit is overkomen, maar ook omdat Timo nog heel veel contacten heeft in Culemborg'. Hengeveld zegt, dat er op school veel over gesproken wordt en dat ouders ook wordt gevraagd om contact met de schoolleiding te zoeken als hun kind er erg mee zit. De familie van Timo is naar Frankrijk afgereisd, zo zegt de rector van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Zie ook: Liveblog: 'Nijmeegse studenten gingen bewust off piste', zoekactie in volle gang Studenten reis lawinedrama teruggekeerd in Nijmegen