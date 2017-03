Inwoners Rivierengebied moeten restafval zelf wegbrengen

GELDERMALSEN - Het afvalbeleid in het Rivierengebied gaat op de schop. Inwoners moeten hun restafval vanaf 2019 zelf naar ondergrondse containers in de buurt brengen. Dat heeft het Algemeen Bestuur van Avri donderdagochtend besloten.

De restafvalcontainer wordt vervangen door een container waarin plastic verpakkingen en drankkartons worden verzameld. Daarmee verdwijnen voor de meeste huishoudens de speciale zakken voor plastic afval. Alleen bewoners die niet op de begane grond wonen, blijven de zakken gebruiken. Bewoners in het buitengebied kunnen ervoor kiezen hun restafvalcontainer te houden

Bij het nieuwe beleid belooft Avri rekening te houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De SP in de Bommelerwaard uitte voorafgaand aan het besluit haar zorgen hierover. Door goed te communiceren met de inwoners wil de afvalverwerker zwerfvuil voorkomen.

Veel minder restafval

Het omgekeerd inzamelen moet leiden tot veel minder restafval. De 10 gemeenten die zijn aangesloten bij Avri hebben afgesproken dat dat in 2020 jaarlijks nog maximaal 75 kilo per persoon mag zijn, nu is dat nog ogeveer 134 kilo.

Inwoners van het Rivierengebied betalen vanaf 2019 per keer dat zij afval naar een ondergrondse container brengen. Aan de maandelijkse inzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval verandert niets. In de stadscentra van Culemborg, Tiel en Zaltbommel zullen ondergrondse containers voor plastic verpakkingen en drankkartons worden geplaatst.