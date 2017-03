Personeel bedreigd bij overval op kapsalon

EDE - Kapsalon Sam Sam aan de Van Heutzlaan in Ede is donderdagochtend overvallen. De dader bedreigde het personeel en is nog voortvluchtig, meldt de politie. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

De verdachte heeft volgens de politie een fors postuur, een snorretje en is lichtgetint. Hij droeg ook een oranje jas. De kapsalon wilde zelf niet reageren op de overval.