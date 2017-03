Politie ontdekt auto met forse inbrekersbuit bij controle

AALTEN - Het Dynamisch Verkeersteam regio Achterhoek Oost heeft woensdagavond op de Hamalandroute een auto aangehouden waarvan de bestuurder zich verdacht gedroeg. Agenten kamden de auto uit en stuitten op een flinke hoeveelheid goederen die van inbraak afkomstig waren.

Het Dynamisch Verkeersteam Achterhoek Oost haalde de auto van de weg vanwege verdacht gedrag zo is te lezen op de Facebookpagina van de politie Oost-Gelre. In de auto vonden agenten van het team verschillende producten, waaronder verpakkingen frisdrank die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

Verdachten

De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor op bureau Doetinchem. De politie heeft huiszoeking verricht bij één van de verdachten, bij de huiszoeking trof de politie een grote hoeveelheid verzorgingsproducten aan die ook vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

Het Dynamisch Verkeersteam is een team agenten dat is samengesteld door korpsen uit de regio om de veiligheid op de weg in de regio te vergroten.